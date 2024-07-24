«Королева марафонов» Елена Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Иван Морозов.

«На сегодня основной долг — 677 миллионов 665 тысяч рублей», — отметил он.

По словам специалиста, в эту сумму не вошли пени и штрафы.

Telegram-канал Shot 14 июля сообщил, что Блиновская выплатила 40 миллионов рублей долга перед Федеральной налоговой службой. Защита блогера настаивала на том, что ФНС ошибочно насчитала «королеве марафонов» лишний долг в 220 миллионов рублей.

В марте 2024 Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против Блиновской и ее мужа Алексея. Паре вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Несколько дней назад следствие запросило продление ареста Блиновской. Вопрос рассмотрят в Мосгорсуде 24 июля, сообщили «Известия».