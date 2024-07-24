Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей
«Королева марафонов» Елена Блиновская оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Иван Морозов.
«На сегодня основной долг — 677 миллионов 665 тысяч рублей», — отметил он.
По словам специалиста, в эту сумму не вошли пени и штрафы.
Telegram-канал Shot 14 июля сообщил, что Блиновская выплатила 40 миллионов рублей долга перед Федеральной налоговой службой. Защита блогера настаивала на том, что ФНС ошибочно насчитала «королеве марафонов» лишний долг в 220 миллионов рублей.
В марте 2024 Следственный комитет завершил изучение уголовного дела против Блиновской и ее мужа Алексея. Паре вменили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.
Несколько дней назад следствие запросило продление ареста Блиновской. Вопрос рассмотрят в Мосгорсуде 24 июля, сообщили «Известия».