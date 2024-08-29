Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова во Франции

Юрист Ярмуш: Дуров мог согласиться на сотрудничество, но не признал вину

Прокуратура приняла мягкое решение о судебном надзоре для основателя Telegram Павла Дурова. Вероятно, он не признал вину полностью, но согласился сотрудничать со следствием, предположила в беседе с РИА «Новости» адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«Это решение достаточно мягкое, но не завершает само расследование. … И если суд счел возможным отпустить Дурова из-под стражи, это означает, что он готов помогать в расследовании», — сказала она.

По словам Ярмуш, бизнесмен мог дать обещание способствовать в раскрытии преступлений, которые якобы совершались на площадке мессенджера.

«Проводя аналогии с российской системой, меру для Дурова можно назвать подпиской о невыезде, даже не домашний арест», — пояснила юрист.

Ярмуш напомнила о заявлении МИД Франции о том, что Дуров получил гражданство страны, не выполнив необходимые условия. Эксперт предположила, что французский паспорт основателя Telegram аннулируют. После этого подключатся США, которые предъявят ему такие же обвинения и потребуют экстрадиции.

Прокуратура Парижа поместила Дурова под судебный надзор, запретив выезжать за пределы Франции. Также он обязан заплатить залог на сумму пять миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.