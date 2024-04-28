Сорвавших концерт «Коррозии металла» нижегородских силовиков обвинили в жестокости | 360°

Эксклюзив 28 апреля 2024, 17:56 Сорвавших концерт «Коррозии металла» нижегородских силовиков обвинили в жестокости Директор «Коррозии металла» Рунова пообещала обжаловать штраф Троицкого РИА «Новости»

Читать 360 в

Ворвавшиеся на концерт группы «Коррозия металла» в нижегородском клубе «Ненависть» силовики действовали неоправданно жестоко. Об этом в комментарии 360.ru заявила директор группы Мария Рунова.

Она подчеркнула, что, если штраф лидера коллектива Сергея Троицкого подтвердится, она обязательно его обжалует.

Реклама

«Его надо опротестовать в любом случае, он ничего не пропагандировал. Накопятся административки, а потом что-нибудь не то скажешь — и сами понимаете», — заявила она.

Рунова добавила, что тоже пострадала во время рейда. По ее словам, она сняла побои и намерена подать заявление в Следственный комитет и прокуратуру.

«В присутствии детей били родителей, избивали жесточайше. Напрягу все силы, чтобы это больше не повторялось. <…> Это мой гражданский долг. Потому что блюстители правопорядка не должны так себя вести. Если мы в чем-то виноваты и должны были заплатить этот штраф в 1000 рублей, мы бы его заплатили», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она добавила, что не понимает, по какой причине музыкантов, один из которых перенес микроинсульт, а второй сломал позвоночник, отправили в карцер. Рунова пояснила, что травма Троицкого не позволяет ему долго сидеть на стуле.

«Я вообще боялась, что мы его живым не увидим», — добавила собеседница.

Рунова добавила, что Паук, несмотря на отсутствие его музыки в федеральных эфирах, все равно остается легендой и рок-идолом, которых практически не осталось.

Концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде сорвали сотрудники полиции, которые задержали музыканты из-за претензий к символике на одежде.

В пресс-службе нижегородского главка МВД сообщили, что полицейские задержали музыкантов при силовой поддержке СОБРа Росгвардии. В ведомстве заявили, что речь идет от трех мужчинах — 19, 42 и 57 лет. Против них составили административные протоколы о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики.

По данным РИА «Новости», лидер коллектива Сергей Паук Троицкий вышел на сцену в футболке с символикой СС. Против артиста завели административное дело и выписали штраф в одну тысячу рублей.