Полиция в Нижнем Новгороде задержала группу «Коррозия металла» | 360°

28 апреля 2024, 03:25
Полиция в Нижнем Новгороде задержала группу «Коррозия металла»
Лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали на концерте в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паук) и других ее участников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора музыкального коллектива Марию Рунову.
«Сергей Евгеньевич (Троицкий) сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР», — рассказала она.
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По ее словам, задержание артистов проходило в ночном клубе «Ненависть». Сначала правоохранители допросили Троицкого и остальных музыкантов в гримерке из-за поступивших претензий к «мерчу группы». При этом им запретили пользоваться мобильными телефонами.
Рунова добавила, что планирует обратиться в травмпункт, а также подать заявление в полицию из-за грубых действий силовиков во время задержания.
«Коррозия металла» выступала в нижегородском ночном клубе в рамках своего гастрольного тура по городам России.
Троицкий не первый раз привлекает внимание правоохранителей.
Ранее сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали его за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Сам музыкант назвал свои действия перфомансом.
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