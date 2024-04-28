Полиция в Нижнем Новгороде задержала группу «Коррозия металла» | 360°

Знаменитости 28 апреля 2024, 03:25 Полиция в Нижнем Новгороде задержала группу «Коррозия металла» Лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали на концерте в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паук) и других ее участников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора музыкального коллектива Марию Рунову.

«Сергей Евгеньевич (Троицкий) сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР», — рассказала она.

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По ее словам, задержание артистов проходило в ночном клубе «Ненависть». Сначала правоохранители допросили Троицкого и остальных музыкантов в гримерке из-за поступивших претензий к «мерчу группы». При этом им запретили пользоваться мобильными телефонами.

Рунова добавила, что планирует обратиться в травмпункт, а также подать заявление в полицию из-за грубых действий силовиков во время задержания.

«Коррозия металла» выступала в нижегородском ночном клубе в рамках своего гастрольного тура по городам России.

Троицкий не первый раз привлекает внимание правоохранителей.

Ранее сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали его за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Сам музыкант назвал свои действия перфомансом.