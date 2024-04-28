Задержание участников группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде подтвердили | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 10:17 Задержание участников группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде подтвердили МВД Нижнего Новгорода подтвердило задержание музыкантов «Коррозии металла» Пресс-служба МВД

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Полицейские в Нижнем Новгороде задержали трех участников группы «Коррозия металла» после концерта в субботу, 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали троих участников музыкальной группы в одном из клубов в Нижегородском районе областного центра», — заявили в ведомстве.

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В МВД отметили, что силовики задержали 42-летнего, 19-летнего и 57-летнего мужчин, их доставили в отдел полиции № 5. В отношении фигурантов составили административные протоколы по статье о публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

«При проведении оперативных мероприятий изъяли более 20 футболок и книг с нанесенной на них запрещенной символикой. Проверочные мероприятия продолжаются», — добавили в пресс-службе.

О задержании музыкантов стало известно в ночь на воскресенье. По предварительным данным, претензии силовиков касаются мерча группы.