Музыканта Сергея Троицкого оштрафовали за нацистскую символику | 360°

Знаменитости 28 апреля 2024, 17:17 Музыканта Сергея Троицкого оштрафовали за нацистскую символику Лидера «Коррозии металла» Троицкого оштрафовали в суде РИА «Новости»

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Нижегородский районный суд 28 апреля оштрафовал на тысячу рублей лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Музыканта признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3 КоАП России. По данным судебной инстанции, на концерте группы 27 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода продавались товары с запрещенной нацистской символикой.

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К делу приложили фотографию футболки, на которой видна символика СС. По словам Троицкого, во время концерта он находился на сцене, а не продавал вещи. При этом артист признался, что должен быть изъять любую провокационную атрибутику.

Участников группы «Коррозия металла» задержали сразу после концерта. В отделении полиции Троицкого допросили.