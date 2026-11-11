360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Сафронов рассказал, почему старшей дочери Федосеевой-Шукшиной нет на похоронах

    Фото: 360.ru

    Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку не смогла выехать из Украины в Россию, и из-за этого пропустила похороны. Об этом сообщил РИА «Новости» художник Никас Сафронов.

    «Но у них были хорошие отношения, позже попытается приехать сто процентов», — добавил художник.

    Анастасия родилась у актрисы в 1960 году в браке с ее коллегой Вячеславом Ворониным. Когда родители развелись, она жила с бабушкой, а затем переехала в Киев к отцу.

    Прощание с актрисой началось в 12:00 в храме Воскресения Словущего. После церемонии отпевания женщина упокоится на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, писателем и режиссером Василием Шукшиным.

    Читайте также

    Сотни людей пришли на церемонию прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной в Москве

    «Многое оставила для российского кино». Актриса Лужина рассказала о Федосеевой-Шукшиной

    На церемонию прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной пришли ее дочери

    Сотни людей пришли на церемонию прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной в Москве

    «Многое оставила для российского кино». Актриса Лужина рассказала о Федосеевой-Шукшиной

    На церемонию прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной пришли ее дочери