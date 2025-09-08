Пресняков после развода выбросил связанный с бывшей женой подарок

Пресняков после развода с женой выбросил статуэтку Best Wife

Никита Пресняков, 34-летний музыкант и внук Аллы Пугачевой, перестал скрывать обиду на бывшую жену Алену Краснову. Он выбросил в мусорное ведро статуэтку с надписью «Лучшая жена», записал это на видео и разместил в Instagram*.

На кадрах солист рок-группы Multiverse насвистывает, избавляясь от сувенира с надписью Best Wife, стилизованного под «Оскар». Музыкант подарил статуэтку модели, когда они были в браке.

Бывшие супруги не скрывают, что сейчас по-разному видят свое будущее, поэтому приняли решение отпустить друг друга.

В конце августа певец Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына Никиты отметив, что тот сейчас находится на новом этапе.

