Обедневший на чужбине внук Пугачевой решился на отчаянные меры

Переехав в США, певец и предприниматель Никита Пресняков растратил накопления и не смог найти новый источник стабильного дохода. Для того, чтобы свести концы с концами, внук Аллы Пугачевой впервые согласился поработать в новогоднюю ночь, сообщил KP.RU .

«Никогда не работал в Новый год. Но что-то должно произойти впервые. На этот раз я решил им пожертвовать для того, чтобы сделать что-то прекрасное и великое», — объявил он подписчикам в соцсетях.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова уехал из России в 2022 году. На родине он вместе с женой, моделью Аленой Красновой управлял компанией-дистрибьютором уличных тренажеров «Нико спорт», играл в театре, жил в подаренном бабушкой доме в Истре и квартире на Лубянке.

В США ему пришлось все начинать с нуля. Музыкант взял псевдоним Nick Pres, присоединился к группе Neonica Project и поехал на гастроли с шоу «Ночью хитов нулевых», попав под суд за исполнение песен без разрешения правообладателей.