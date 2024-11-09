Скандальный актер Кологривый заменил Волю на Comedy Club

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый стал соведущим Гарика Харламова в шоу Comedy Club. Актер сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«На один выпуск стал ведущим Comedy Club», — заявил он.

Эфир со скандальным актером вышел на телеканале ТНТ вечером 8 ноября. Кологривый заменил на сцене Павла Волю. Вместе с Харламовым он пошутил над видеоблогером Эльдаром Джараховым и певицей Аленой Апиной.

Харламов, являясь также креативным продюсером шоу, объяснил выбор соведущего. Он сказал, что Кологривый и так оскорблял людей в интернете, а теперь у него появилась возможность делать это, глядя им в глаза.

Кроме сериала о молодежных группировках Кологривый прославился скандальными выходками. Весной из-за драки в кафе он попал в изолятор и лишился некоторых ролей.