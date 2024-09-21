Сообщения о закрытии Comedy Club оказались пранком

Ведущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля назвали заявление о закрытии передачи шуткой. Об этом они сообщили в «последнем» выпуске шоу на телеканале ТНТ .

Харламов подтвердил, что передача закрывается, после чего второй ведущий анонсировал следующий сезон.

«Прощай, старый Comedy Club! И здравствуй, новый, 20-й сезон Comedy Club», — отметил Воля.

Ранее закрытие юмористической передачи анонсировал шоумен Харламов. Он признался, что должен сообщить всем «действительно важную новость» и подтвердил завершение проекта. Создатели шоу сняли уже более 800 выпусков. Развлекательные передачи дважды становились лауреатами премии ТЭФИ.

В июле в прессе появлялись сообщения о том, что создатели Comedy Club планируют перезапустить проект и найти новый взгляд и подход к нему. Отвечать за творческую подготовку выпусков будет Харламов. В его обязанности войдут контроль за работой сценаристов и определение повестки.