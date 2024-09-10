Речь Павла Воли о Маслякове подняла зал Comedy Club

Артисты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов приостановили съемку программы для речи в память о ведущем КВН Александре Маслякове. Снятое одним из зрителей видео Воля опубликовал в своем Telegram-канале .

Перед началом торжественной речи ведущие попросили подняться на сцену весь коллектив Comedy Club, который каким-либо образом имел отношение к КВН. После ведущие назвали ушедшего из жизни Александра Маслякова главным человеком в их жизни, который открыл для них дорогу на сцену.

«Светлая память Александру Васильевичу Маслякову. Спасибо. От себя лично и от лица всего Comedy Club», — заявил Воля.

После этих слов все присутствующие в зале встали в знак памяти об ушедшем из жизни телеведущем.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков ушел из жизни в возрасте 82 лет в минувшее воскресенье, 8 сентября, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Церемония прощания с ведущим пройдет в ближайшую среду, 11 сентября, в московском концертном зале» Планета КВН». После этого гроб с телом Маслякова доставят для захоронения на Новодевичье кладбище.