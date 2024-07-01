«Профессиональный кусака». Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в кафе

Актер Кологривый заявил, что лишился ролей после дебоша в кафе в Новосибирске

Актер Никита Кологривый рассказал о последствиях своего дебоша в кафе в Новосибирске. О том, как изменилась его жизнь после того происшествия, он сообщил на « Шоу Воли » на телеканале ТНТ.

В марте звезде сериала «Слово пацана» задержали после того, как он укусил официантку и спровоцировал драку с посетителями и охраной. Из-за выходки актеру пришлось провести за решеткой семь суток.

«Что было на самом деле, я не помню. Честное слово, это была какая-то странная идиотская шутка с моей стороны», — признался Кологривый.

После произошедшего с актером появились слухи, что он лишился роли бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, роли в сериале «Полупановы», а также некоторых рекламных предложений. По его словам, сейчас второй сезон «Слово пацана» находится в разработке, однако артиста не пригласили принять в нем участие.

«Кто меня позовет после всего? Я думаю, что Кащея не будет во второй части», — уточнил Кологривый.

Он добавил, что переосмыслил свое поведение, но кардиально что-то в себе менять не будет.

«Профессиональный кусака», — пошутил соведущий шоу Илья Соболев.