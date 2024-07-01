«Профессиональный кусака». Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в кафе
Актер Кологривый заявил, что лишился ролей после дебоша в кафе в Новосибирске
Актер Никита Кологривый рассказал о последствиях своего дебоша в кафе в Новосибирске. О том, как изменилась его жизнь после того происшествия, он сообщил на «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
В марте звезде сериала «Слово пацана» задержали после того, как он укусил официантку и спровоцировал драку с посетителями и охраной. Из-за выходки актеру пришлось провести за решеткой семь суток.
«Что было на самом деле, я не помню. Честное слово, это была какая-то странная идиотская шутка с моей стороны», — признался Кологривый.
После произошедшего с актером появились слухи, что он лишился роли бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, роли в сериале «Полупановы», а также некоторых рекламных предложений. По его словам, сейчас второй сезон «Слово пацана» находится в разработке, однако артиста не пригласили принять в нем участие.
«Кто меня позовет после всего? Я думаю, что Кащея не будет во второй части», — уточнил Кологривый.
Он добавил, что переосмыслил свое поведение, но кардиально что-то в себе менять не будет.
«Профессиональный кусака», — пошутил соведущий шоу Илья Соболев.