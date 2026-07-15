Шурыгина в изоляторе увлеклась православной литературой

Участница ток-шоу Диана Шлянина (Шурыгина), арестованная за порнографию, проводит дни в СИЗО за чтением книг из церковной библиотеки. Председатель ОНК Москвы Илья Высотский заявил журналистам, что она с оптимизмом отнеслась к сложившейся ситуации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии. Библиотека в женском СИЗО довольно большая», — рассказал правозащитник.

Моральное состояние заключенной хорошее. Высотский сообщил, что она старается во всем искать позитив.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил арест Шляниной до 19 августа. Ей грозит тюремный срок за создание и оборот порнографии организованной группой.

Шурыгина стала известной после участия в ток-шоу «Пусть говорят». После скандала она вышла замуж и сменила фамилию. В 2019 году брак распался.