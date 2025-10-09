«Глупости»: PR-директор Шуфутинского опровергла сообщения о болезни артиста

PR-директор Шуфутинского: у артиста все хорошо, он находится на гастролях

Михаил Шуфутинский прекрасно себя чувствует, сообщения об экстренной операции — ложь. Об этом сообщила 360.ru PR-директор артиста Татьяна Юмашева.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что певца якобы госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание.

«Глупости. Сегодня обрывают просто телефон. Вчера сольный концерт в Екатеринбурге, сегодня большой сольный концерт в Челябинске. Все в порядке. Откуда это взялось, никто не знает», — заявила представительница Шуфутинского.

Ранее певец получил российское гражданство. До этого он был гражданином США и находился в России по бессрочному виду на жительство.

А в марте Шуфутинский, овдовевший в 2015 году, вышел в свет с новой возлюбленной и привлек внимание прессы обручальными кольцами.