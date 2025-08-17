Шамана и Мизулину внесли в базу «Миротворца»

Певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщил ТАСС .

Агентство ознакомилось с данными экстремистского ресурса, выяснив, что личная информация исполнителя хита «Я русский» появилась на нем в марте 2023 года. Так на Украине отреагировали на концерты певца в Крыму и Донбассе.

На «Миротворце»* обвинили Дронова, что он оказывает открытую информационную поддержку российской спецоперации.

Мизулину внесли в ту же базу также в 2023 году. Ее обвинили в том же, что и Шамана, но добавили еще якобы «пропаганду войны».

Ранее списки «Миротворца»* пополнили певицы Mia Boyka и Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti. Первую артистку обвинили в «попытке легализации оккупации Крыма», а вторую — в получении российского гражданства.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.