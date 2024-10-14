Шаман показал поклонникам свидетельство о разводе со второй женой

Певец Шаман (Ярослав Дронов) объявил об официальном расторжении брака с Еленой Мартыновой. Свидетельство о разводе он опубликовал в своем Telegram-канале .

Московский ЗАГС выдал документ 13 октября.

О разводе артист сообщил в сентябре. Он признался, что напряженный график работы и уровень занятости не позволяет вести нормальную личную жизнь. Шаман также добавил, что остается с супругой в хороших отношениях, а решение о разводе они приняли совместно.

За плечами у певца уже два брака. Ранее он был женат на преподавательнице народного и эстрадного вокала из Новомосковска Марине Рощупкиной. Второй супругой Дронова стала Мартынова — топ-менеджер одной из компаний сотовой связи.

После развода певец отметил, что не чувствует себя одиноким. Он рассказал, что главное для него — душевное общение и взаимопонимание с партнером. Также Шаман передал привет главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.