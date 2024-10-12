«Я не одинок». Шаман рассказал о жизни после развода и передал привет Мизулиной

Певец Ярослав Дронов (Шаман) после развода не чувствует себя одиноким на фоне поддержки, которую ему оказывает вся Россия. Об этом артист рассказал Telegram-каналу Shot.

«Я не одинок, со мной народ, со мной страна Россия», — отметил он.

На вопрос о том, какая девушка может ему понравиться, Шаман ответил, что для него ценно душевное общение и взаимопонимание с партнером. По словам певца, внешняя красота избранницы для него не главное. В конце беседы он передал привет главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Ранее Дронов рассказал, что у него прекрасные отношения с Мизулиной. Периодически она делится совместными видео с артистом. В День народного единства в прошлом году общественница опубликовала ролик, в котором они, стоя плечом к плечу, поют гимн России.

Недавно Шаман объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. По его словам, такое решение они с супругой приняли вместе.