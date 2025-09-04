Шаман отмолчался и никак не заступился за Мизулину после скандала с Кридом

Концерт Егора Крида в «Лужниках» стал одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Все потому, что Екатерина Мизулина резко раскритиковала его выступление, а музыкант дал ей острый ответ. Началась жесткая перепалка, но единственный, кто пока не высказался, — Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, он же возлюбленный главы «Лиги безопасного интернета».

Шаман попросту отмолчался, не сказав ни слова, и до сих пор не заступился за свою даму сердца. В соцсетях и Telegram-канале певца — тишина. При этом он сам фигурирует «в разборках» Крида и Мизулиной.

Глава «Лиги безопасного интернета» напала на Крида из-за поцелуя на сцене и призвала СК провести проверку. Певец опроверг, что номер с девушкой — это «развратные действия». Артист припомнил Мизулиной поцелуй с Шаманом на глазах «у восьмилетних ребят» в школе и обвинил ее в обесценивании семейных ценностей.

Журналистка Ксения Собчак поддержала Крида, отметив его смелость в напоминании о разрыве певца Шамана с женой ради Мизулиной. Собчак напомнила, что все произошло в Год семьи. Также Егора поддержал певец Сергей Трофимов.