Вдова Владимира Левкина Маруся провела квартирник в Москве в память о муже

В Москве прошел вечер памяти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина спустя два года после его смерти. Вдова Маруся Левкина специально выбрала формат квартирника, а не поминок, так как тяжело переживает утрату. Она сообщила об этом 5-tv.ru

«Где-то там наедине, конечно, мне очень тяжело, потому что потерять так вот такого кумира, но и такого мужчину в своей жизни, такого человека, такую родственную душу — это, наверное, самая большая боль моей жизни», — сказала она.

На мероприятие в музыкальный клуб пришли близкие и бывшие коллеги Левкина. Среди них Павел Соколов, Елена Максимова, Эрнест Мацкявичюс, Илья Гуров и Светлана Шевченко.

Левкин умер в ноябре 2024 года из-за отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Его похоронили на Троекуровском кладбище.