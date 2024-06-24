Shaman назвал причину включения в санкционный список ЕС
Певец Shaman объяснил включение в список санкций Евросоюза тем, что он русский
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, объяснил, почему его включили в санкционный список Европейского союза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — заявил он.
Ранее стало известно, что, помимо Shaman’а, под санкции попали певица Полина Гагарина, актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров и телеведущая Мария Киселева.
Евросоюз также разместил перечень новых санкционных ограничений в отношении России. В него вошли 116 физлиц и организаций.
Ранее Shaman выразил поддержку жителям Крыма и Дагестана после атак на Севастополь и Дербент. «Я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал он.