Shaman назвал причину включения в санкционный список ЕС

Певец Shaman объяснил включение в список санкций Евросоюза тем, что он русский

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, объяснил, почему его включили в санкционный список Европейского союза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», — заявил он.

Ранее стало известно, что, помимо Shaman’а, под санкции попали певица Полина Гагарина, актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров и телеведущая Мария Киселева.

Евросоюз также разместил перечень новых санкционных ограничений в отношении России. В него вошли 116 физлиц и организаций.

Ранее Shaman выразил поддержку жителям Крыма и Дагестана после атак на Севастополь и Дербент. «Я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал он.

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