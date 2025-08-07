Шаман и Лепс застряли в пробке на Крымском мосту и устроили спарринг

Шаман и Лепс застряли в пробке на Крымском мосту

По возвращении с гастролей певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс застряли в пробке на подъезде к Крымском мосту. Они коротали время, устроив шуточный спарринг. 360.ru показал видео поединка.

Стоявшие в сторону Тамани водители заметили в одной из машин артистов. Уставшие Лепс и Шаман попивали кофе, разыгрывали борьбу и общались с поклонниками.

Шаман 3 августа выступил на фестивале «Таврида.Арт», Лепс 6 августа отыграл юбилейный концерт в Ялте. Вернуться они решили на машине.

Пробки перед Крымским мостом выстроились из-за наплыва туристов, трафик снижается ночью и в утренние часы. Со стороны Тамани можно подъехать только по федеральной автодороге А-290, другие съезды закрыли по техническим причинам. Госавтоинспекция усилила контроль за движением и рекомендовала выбирать альтернативный сухопутный проезд в Крым.