Как доехать в Крым комфортно и без пробок в августе: советы водителям и туристам

РСТ дал советы туристам для комфортной поездки в Крым

Повышенная транспортная нагрузка сохраняется на подъездах к Крымскому мосту, что характерно для пика туристического сезона. В Российском союзе туриндустрии объяснили 360.ru, как комфортно добраться до полуострова.

«Российский союз туриндустрии рекомендует туристам заранее учитывать возможное время ожидания при планировании поездки, по возможности выбирать для путешествия менее загруженные ночные и утренние часы, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда», — посоветовали специалисты.

Путешественникам следует уделить особое внимание обеспечению необходимым запасом воды, продуктов, топлива и медикаментов.

«Курортная инфраструктура Крыма функционирует в штатном режиме и полностью готова к приему туристов», — добавили в РСТ.

Союз призвал уполномоченные ведомства рассмотреть возможность приоритетного досмотра для авто с детьми.

Движение по трассе А-290

Водителей предупредили, что движение на Крымский мост со стороны Тамани возможно только по автодороге А-290. Следовать другим маршрутом запрещено.

«Вниманию водителей, которые едут в Крым. Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290. Следовать другим маршрутам запрещено!» — сообщили в Telegram-канале Крымского моста.

Там же обратили внимание, что съезды к мосту из станицы Тамань закрыты техническими средствами ограничения проезда. Там же дежурят сотрудники Госавтоинспекции.