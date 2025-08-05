Полиция усилила контроль у Крымского моста

Госавтоинспекция Краснодарского края ужесточила контроль за соблюдением ПДД на подъездах к Крымскому мосту, рекомендовав водителям выбирать альтернативные маршруты. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

«В связи с опубликованной информацией в Сети о сложившейся ситуации на подступах к Крымскому мосту информируем вас о том, что сотрудниками полиции усилен контроль за дорожной обстановкой, а также соблюдением ПДД участниками дорожного движения, в том числе в области нарушения выезда на обочину и объезда пробки», — уточнили в МВД.

Водителям напомнили о важности строгого соблюдения правил дорожного движения и законов в этой сфере. За их нарушение предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

В министерстве добавили, на участке дальнего западного обхода Краснодара есть зона отдыха и многофункциональный заправочный комплекс. На недавно построенном участке автодороги А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 „Новороссийск — Керчь“» в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах расположены шесть зон отдыха.

«На новом направлении автодороги А-290 „Новороссийск — Керчь“ также находятся 2 многофункциональных заправочных комплекса», — отметили в пресс-службе.

Также существует альтернативный сухопутный маршрут по трассе Р-280 «Новороссия»: Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет объяснил, что очереди перед Крымским мостом — это сезонное явление, оно связано с большим турпотоком. Чаще всего заторы возникают днем. Их начали фиксировать с начала лета. В связи с этим увеличили число постов досмотра.