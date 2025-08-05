В ГД объяснили, почему перед Крымским мостом начались огромные пробки

Очереди перед Крымским мостом — это сезонное явление, оно связано с большим турпотоком. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» .

«Это сезонное явление и связаны [очереди] с активным курортным сезоном и большим потоком желающих отдохнуть в Крыму», — сказал он.

По словам Шеремета, Крым — это фактически прифронтовая территория. Перед мостом установили досмотровые посты в целях безопасности. Гости с пониманием должны отнестись к ситуации.

Чаще всего пробки образуются днем, перед въездом на мост. Их начали фиксировать с начала лета. В связи с этим увеличили число постов досмотра. Проезд разрешили легковушкам, микроавтобусам и автобусам. Грузовики едут на полуостров через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

Накануне более четырех тысяч машин оказались в пробке перед Крымским мостом. Время ожидания превысило шесть часов.