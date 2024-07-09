Сестру Валерия Меладзе хотят лишить госконтракта на 5,4 млн рублей

Сестра певца Валерия Меладзе Лиана может лишиться госконтракта на 5,4 миллиона рублей. Правозащитники обнаружили, что она заключила его с нарушением закона, сообщил Telegram-канал Mash .

Речь идет о договоре, который Лиана Меладзе заключила с Центром культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске. Ее попросили привезти звезду на «мероприятие особой важности», которое пройдет 31 августа.

Как выяснило издание, госзакупку провели с участием единственного поставщика. Кроме того, в документах не уточняется, какая именно звезда должна выступить на общегородском празднике.

Предположительно, приглашенной знаменитостью могла стать певица Мари Краймбрери, которая входит в лейбл сестры Меладзе. За это ей полагалось 5,4 миллиона рублей из бюджета.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал от ФАС проверить, законно ли заключили договор. По его мнению, в этом случае был нарушен принцип конкурентности.

Ранее стало известно, что ресторан дочери Меладзе ушел в убыток на 30 миллионов рублей. Заведение открыли в 2023 году.