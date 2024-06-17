Ресторан дочери Валерия Меладзе ушел в убыток на 30 млн рублей

Ресторан дочери певца Валерия Меладзе в Москве терпит убытки. За первый год работы заведение потеряло почти 30 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

Софико Меладзе открыла заведение Omela в Пожарском переулке в районе Хамовники в Москве в 2023 году. По информации издания, в первый год убытки заведения составили 29,2 миллиона рублей. Авторы статьи предположили, что место не пользуется особой популярностью и наплыва гостей нет.

Более того, компании отказали в государственной регистрации в ФНС из-за неверно предоставленных сведений об адресе предприятия.

Ранее Меладзе заметили в ресторане на Рублевке. Предположительно, артист мог тайно вернуться в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей. Кроме того, на днях его дочь Софико родила сына в подмосковном госпитале. Это событие также могло стать причиной приезда певца.