Ресторан дочери Валерия Меладзе ушел в убыток на 30 млн рублей

Shot: ресторан дочери Меладзе Omela за первый год работы потерял 30 млн рублей

Фото: Freepik

Ресторан дочери певца Валерия Меладзе в Москве терпит убытки. За первый год работы заведение потеряло почти 30 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Софико Меладзе открыла заведение Omela в Пожарском переулке в районе Хамовники в Москве в 2023 году. По информации издания, в первый год убытки заведения составили 29,2 миллиона рублей. Авторы статьи предположили, что место не пользуется особой популярностью и наплыва гостей нет.

Более того, компании отказали в государственной регистрации в ФНС из-за неверно предоставленных сведений об адресе предприятия.

Ранее Меладзе заметили в ресторане на Рублевке. Предположительно, артист мог тайно вернуться в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей. Кроме того, на днях его дочь Софико родила сына в подмосковном госпитале. Это событие также могло стать причиной приезда певца.

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