Сестра Валерия Меладзе получила госконтракт на 5,4 млн рублей

Сестра певца Меладзе Лиана заключила первый за 2 года контракт на 5,4 млн рублей

Anatoly Lomohov/Russian Look
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сестра певца Валерия Меладзе Лиана заключила госконтракт на 5,4 миллиона рублей. Ее попросили привезти звезду на «мероприятие особой важности» в Оленегорск, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на полученные документы.

«Заключить договорные отношения с индивидуальным предпринимателем Меладзей Лианой Шотаевной, без проведения конкурентных процедур на сумму 5,4 миллиона рублей», — говорится в опубликованных материалах.

По информации издания, речь может идти о певице Мари Краймбрери, которая входит в лейбл Лианы. Договор заключил Центр культуры и досуга «Полярная звезда». Выступление должно состояться 31 августа на центральной площади Оленегорска.

Гонорар звезды составит четыре миллиона рублей. Mash уточнил, что это первый за два года госконтракт для Лианы.

В 2022 году Краймбрери выступала на Дне города в подмосковном Чехове, за что певица получила два миллиона рублей из бюджета.

Ранее Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублевке. Возможной причиной возвращения в Россию мог стать корпоратив стоимостью 12 миллионов рублей.

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