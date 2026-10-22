Сестра Мэттью Перри рассказала о самом грустном эпизоде из «Друзей» с братом

Сестра актера Мэттью Перри Миа раскрыла грустные подробности съемок свадебного эпизода в сериале «Друзья». Об этом сообщило издание People со ссылкой на документальный фильм о жизни актера.

По ее словам, бракосочетание Чендлера и Моники по сюжету сериала стало для близких актера одним из самых печальных эпизодов. Они поняли, что это, скорее всего, единственная свадьба в жизни Мэттью, поскольку уже тогда было очевидно, насколько тяжело ему противостоять зависимостям.

«Когда мы увидели эту свадьбу, поняли, чего он хотел на самом деле. Он хотел жену и детей», — вспомнила сестра актера.

Она отметила, что все понимали серьезность его заболевания, поэтому возникал вопрос, произойдет ли это вообще.

Мэттью Перри жениться так и не успел. Он сделал предложение один раз — под действием наркотиков. После этого артист забыл об этом, и пара рассталась. Перри на протяжении всей жизни пытался побороть зависимость, но в итоге умер от передозировки в октябре 2023 года.