Российский певец, народный артист России Бедрос Киркоров внес неоценимый вклад в то, чтобы сохранить памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Болгарии. Об этом рассказала 360.ru официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Многие деятели культуры выступают за отмену культуры, а он человек, который свою жизнь положил для того, чтобы сближать народы наших стран. <… > Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник „Алеша“ в Болгарии отстоять, как он поднимал общественность, как он звонил во все колокола», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что не могла не прийти на прощание с великим артистом. Она также отметила, что Бедрос Киркоров с помощью своей музыки всегда стремился создать атмосферу любви и взаимопонимания между людьми.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта на 93-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта. Отпевание артиста началось в храме Христа Спасителя.