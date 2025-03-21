Народный артист России певец Бедрос Киркоров с помощью своей музыки и душевного тепла всегда стремился создать атмосферу любви и взаимопонимания между людьми. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии прощания, сообщило РИА «Новости» .

«Делал все, чтобы люди становились ближе. Используя силу искусства, силу слова, силу музыки, поэзии. И силу своего сердца», — подчеркнула Захарова.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания с певцом состоится в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Поклонники артиста с цветами в руках уже собрались у входа в зал.

Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта. Отпевание артиста началось в храме Христа Спасителя.

Ранее народный артист РСФСР певец Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову из-за смерти его отца. Он отметил, что Киркоров-старший прожил очень долгую жизнь.