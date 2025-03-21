«Делал все, чтобы люди становились ближе». Захарова — о силе музыки Бедроса Киркорова
Захарова: Бедрос Киркоров силой музыки сближал людей
Народный артист России певец Бедрос Киркоров с помощью своей музыки и душевного тепла всегда стремился создать атмосферу любви и взаимопонимания между людьми. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии прощания, сообщило РИА «Новости».
«Делал все, чтобы люди становились ближе. Используя силу искусства, силу слова, силу музыки, поэзии. И силу своего сердца», — подчеркнула Захарова.
Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания с певцом состоится в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Поклонники артиста с цветами в руках уже собрались у входа в зал.
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта. Отпевание артиста началось в храме Христа Спасителя.
Ранее народный артист РСФСР певец Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову из-за смерти его отца. Он отметил, что Киркоров-старший прожил очень долгую жизнь.