Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта

Похороны народного артиста России Бедроса Киркорова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в музыкальной сфере, знакомый с пожеланиями близких певца.

Траурная церемония состоится 21 марта.

«Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», — добавил собеседник агентства.

Исполнитель ушел из жизни днем 18 марта, об этом сообщил его сын Филипп. Бедрос скончался на 93-м году жизни. Пресс-секретарь Киркорова-младшего Екатерина Успенская сообщила, что артист ушел из жизни дома, в кругу семьи. По ее словам, у него остановилось сердце.

Домработница семьи покойного Людмила Дороднова (Люся) назвала Бедроса Киркорова очень умным и добрым человеком. Она проработала у артиста и его сына около 30 лет.