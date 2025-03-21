Отпевание Бедроса Киркорова началось в храме Христа Спасителя
Отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова началось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Трансляцию с церемонии прощания ведет 360.ru.
Похоронят певца на Троекуровском кладбище.
Киркоров-старший умер днем 18 марта, ему было 92 года. По словам Екатерины Успенской, пресс-секретаря его сына Филиппа, у музыканта остановилось сердце, он ушел из жизни дома, в окружении родных и близких.
При этом на похороны отказалась приезжать его бывшая невестка — Алла Пугачева. Певица сейчас живет на Кипре.
Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В 30 лет переехал в СССР и поступил в ГИТИС. За долгую карьеру записал десятки песен.
Лев Лещенко, знавший артиста много десятилетий, рассказал, что Киркоров-старший был очень доброжелательным и благородным человеком, которого все любили.