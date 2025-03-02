Семенович призналась, на каком препарате похудела

Певица Анна Семенович призналась, что использует российский аналог «Оземпика» для похудения, а также меняет свои пищевые привычки и занимается спортом. Об этом артистка рассказала в интервью «Московскому комсомольцу» .

«Это не „Оземпик“, это наш российский аналог. И, действительно, мне он очень помогает. Но я не сама его купила просто так, мне его прописал врач!» — подчеркнула певица.

Семенович рассказала, она долго не могла сбавить вес, причем диеты и занятия спортом не помогали, поэтому обратилась к врачу. Эндокринолог назначил ей анализы, которые подтвердили у нее наличие инсулинорезистентности, что ее шокировало сначала. Врач ее успокоил, отметив, что сейчас это все лечится.

По словам артистки, она себя хорошо чувствует, ее анализы улучшаются, вес начал снижаться, чем она очень довольна.

Ранее в Великобритании более 80 человек умерли после применения препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, а в США люди на фоне приема «Оземпика» стали массово терять зрение.