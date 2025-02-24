Sun: более 80 британцев умерли от препаратов для похудения, включая «Оземпик»

Более 80 жителей Великобритании умерли в результате применения препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, в том числе «Мунджаро», производимого американской фармацевтической компанией Eli Lilly, и «Оземпик», производимого датской компанией Novo Nordisk. Об этом сообщила газета The Sun .

«После применения таких препаратов как „Оземпик“ и „Мунджаро“, скончались около 80 британцев», — отметили журналисты.

По информации Агентства по регулированию товаров медицинского назначения и лекарственных средств, один из этих препаратов в целях похудения принимали 22 человека, другие 60 — для лечения диабета второго типа.

Главный специалист по безопасности MHRA Эллисон Кейв подчеркнула, что решение о приеме подобных препаратов принимается лечащим врачом и пациентом совместно на основе «всестороннего рассмотрения рисков и преимуществ».

Ранее в Якутии пенсионерка умерла из-за неправильно назначенного лекарства.