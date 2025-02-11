Американцы стали терять зрение после приема препарата для диабетиков
Daily Mail: жители США стали массово слепнуть после приема «Оземпика»
Жители США стали массово терять зрение после приема «Оземпика». Об этом сообщила газета Daily Mail.
Этот препарат предназначен для страдающих диабетом, поскольку быстро снижает уровень сахара в крови. Однако у него есть побочный эффект, порождающий спрос у здоровых людей — при его приеме уменьшается аппетит, что позволяет похудеть.
По данным издания, одна из пациенток с диабетом, вколов лекарство, на следующее утро проснулась и поняла, что ничего не видит левым глазом. Испугавшись, она перестала принимать препарат, но, почувствовав себя хуже, восстановила прием и вскоре начала хуже видеть и правым.
Несколько других женщин пожаловались, что после приема лекарства их зрение стало «как в тумане».
Точную причину произошедшего пока не удалось установить. Предположительно, из-за действия препарата, понижающего уровень сахара, повреждаются кровеносные сосуды в глазах.
Ранее американская актриса Эми Шумер рассказала, почему перестала принимать «Оземпик», хотя смогла на нем сильно похудеть.