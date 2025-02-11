Американцы стали терять зрение после приема препарата для диабетиков

Жители США стали массово терять зрение после приема «Оземпика». Об этом сообщила газета Daily Mail .

Этот препарат предназначен для страдающих диабетом, поскольку быстро снижает уровень сахара в крови. Однако у него есть побочный эффект, порождающий спрос у здоровых людей — при его приеме уменьшается аппетит, что позволяет похудеть.

По данным издания, одна из пациенток с диабетом, вколов лекарство, на следующее утро проснулась и поняла, что ничего не видит левым глазом. Испугавшись, она перестала принимать препарат, но, почувствовав себя хуже, восстановила прием и вскоре начала хуже видеть и правым.

Несколько других женщин пожаловались, что после приема лекарства их зрение стало «как в тумане».

Точную причину произошедшего пока не удалось установить. Предположительно, из-за действия препарата, понижающего уровень сахара, повреждаются кровеносные сосуды в глазах.

Ранее американская актриса Эми Шумер рассказала, почему перестала принимать «Оземпик», хотя смогла на нем сильно похудеть.