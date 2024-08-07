Деревянко выиграл суд по делу о расписке на 250 тысяч долларов

Суд признал расписку актера Деревянко на 250 тысяч долларов недействительной

Фото: РИА «Новости»

В Басманном районном суде Москвы признали недействительной расписку актера Павла Деревянко на 250 тысяч долларов к истице Жанне Якушкиной. Об этом сообщили журналисты «Московского комсомольца».

По данным издания, Якушкина обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать с Деревянко сумму по договору займа. Она пыталась убедить суд в том, что передала валюту артисту для получения прибыли после операций с криптовалютой, но потеряла деньги.

Защита Деревянко настаивала в суде на отсутствии такой расписки. Во время судебных разбирательств выяснилось, что документ подписали, когда Якушкина находилась за рубежом.

В итоге суд постановил признать расписку недействительной и отказал женщине в удовлетворении иска.

Недавно Деревянко потерял крупную сумму денег, поверив мошенникам. Его обманули по популярной схеме: неизвестный написал актеру в мессенджер под видом знакомого попросил у него 300 тысяч рублей в долг.

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