Композитор Дунаев: ведущий Дроздов сейчас чувствует себя прекрасно

Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов сейчас чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом 360.ru заявил его друг, композитор и певец Дмитрий Дунаев.

Он прокомментировал сообщения в прессе о том, что 88-летний ведущий в сентябре сломал пять ребер.

«Сейчас он чувствует себя прекрасно, все хорошо. Подробности я не могу вам сказать, но сейчас он дома с супругой, все отлично. Спасибо за то, что переживаете. Какие-то были там сложности, но эта проблема быстро решилась», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Дунаев не исключил вероятность того, что Дроздов получил травму, когда пытался поставить личный рекорд на велотренажере.

«Это вполне возможно. Несмотря на свой возраст, он продолжает заниматься спортом, каждый день делает зарядку, много двигается», — добавил он.

Ранее в больницу с инфарктом попал 65-летний ведущий Никита Джигурда. Он записал видео прямо из палаты и рассказал, что врачам чудом удалось его спасти.