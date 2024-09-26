Панина заочно осудили на шесть лет за оправдание терроризма

Суд заочно осудил актера Панина на шесть лет за оправдание терроризма

Актер Алексей Панин* получил шесть лет колонии по статье «Публичное оправдание терроризма в Сети». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«В отношении Панина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Также актеру запретили три года администрировать сайты и каналы в сосцсетях.

Ранее суд установил, что в октябре 2022 года Панин*, находясь за пределами России, разместил в своем канале в мессенджере публикации, в которых оправдал атаку Вооруженных сил Украины на Крымский мост. Кроме того, он положительно оценил это преступление. После этого артиста заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Актера внесли в список экстремистов и террористов в мае 2024 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.