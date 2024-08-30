По делу актера Алексея Панина утвердили обвинение

Дело обвиняемого в оправдании терроризма Панина передали в военный суд Москвы

В Москве прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу актера Алексея Панина*, заочно обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело направят во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

«В отношении Панина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске», — указали в пресс-службе.

Осенью 2022 года актер опубликовал сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания теракта на Крымском мосту. Кроме того, он положительно оценил это преступление.

Панину* может грозить до семи лет лишения свободы, если суд признает артиста виновным.

Актера внесли в список экстремистов и террористов в мае этого года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.