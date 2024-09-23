Алексей Панин поставил условие для возвращения в Россию

Панин пообещал приехать в Россию, если его позовет на съемки известный режиссер

Актер Алексей Панин* выдвинул условия, при которых готов вернуться в Россию. Его слова привело издание RuNews24.ru .

«Если мне предложат хорошую роль у известного, не связанного с Кремлем режиссера за приличные деньги, а не те копейки, что мне раньше платили, то я могу приехать в Россию, но ненадолго», — сказал он.

Артист отметил, что хочет сняться кино, заработать деньги и быстро уехать, чтобы «не впасть в атмосферу несвободы».

Тем временем в Москве против Панина* утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Ранее его заочно обвинили в публичном оправдании терроризма. Как отметили в надзорном ведомстве, дело направят во 2-й Западный окружной военный суд.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.