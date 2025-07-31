СБУ объявила в розыск Тину Канделаки

На Украине объявили в розыск заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа», медиаменеджера Тину Канделаки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

Канделаки обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. При этом она находится в списке разыскиваемых с марта 2022 года.

В 2017 году ее личные данные внесли в базу «Миротворца»*. Причина — поддержка действий России и поездки в Крым.

Кроме того, в декабре 2024 года медиаменеджер попала в санкционный список Евросоюза. В тот раз ее обвинили в вовлечении в политику России, которая якобы направлена на подрыв фундаментальных ценностей ЕС.

Ранее СБУ объявила в розыск певцов Олега Газманова и Николая Баскова, обвиняемых в том же «покушении на территориальную ценность и неприкосновенность» Украины.

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