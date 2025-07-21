СБУ объявила Газманова в розыск

Andrey Titov/Business Online
Фото: Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

Российского певца Олега Газманова обвинили на Украине в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его данным, Служба безопасности Украины объявила народного артиста России в розыск. Газманову якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в списке разыскиваемых с 3 марта 2022 года.

Также в реестр попал эстрадный и оперный певец Николай Басков, обвиняемый по той же статье.

Ранее в базе Миротворца* появилось имя артистки украинского происхождения Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). В 2023 году звезду назвали на Украине предательницей за то, что она не осудила спецоперацию.

По решению президента республики Владимира Зеленского ей блокировали активы, запретили торговые операции и вывод капитала. Также Лорак лишили государственных наград и звания народной артистки страны.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.

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