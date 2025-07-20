Баскова объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

По данным агентства, Басков находится в розыске с марта 2022 года. Кроме того, с 2017 года он числится в базе данных украинского сайта «Миротворец»*.

Баскову заочно предъявили обвинения якобы в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрали меру пресечения. На Украине певцу грозит заключение под стражу.

Это не первый российский деятель, которому СБУ заочно предъявила обвинения. В этом месяце на сайте ведомства завели карточки на генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.