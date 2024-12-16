Канделаки попала в санкционный список Евросоюза

Евросоюз впервые ввел санкции против 16 человек и трех компаний, обвиненных в дестабилизирующих действиях России за рубежом. Среди фигурантов нового списка оказались журналист, телеведущая и продюсер Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, а также ряд бизнесменов и военнослужащих. Документ опубликовали на официальном сайте Совета ЕС .

Поводом для включения в новый санкционный список власти Евросоюза назвали «вовлечение в действия и политику России, направленных на подрыв фундаментальных ценностей ЕС и входящих в него стран».

Ограничения ввели против Панафриканской группы по торговле и инвестированию, которая, по версии европейских властей, создала сеть для проведения тайных операций в Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике. Также под санкции подпал руководитель организации Харуну Дуамбу.

Кроме того, ограничения коснулись российского агентства «Африканская инициатива» и ее главного редактора Артем Куреев. По версии Евросоюза, журналист является сотрудником ФСБ.

Среди других россиян в списке оказались руководитель ООО «ГК Структура» Николай Тупикин, предприниматель Виса Мизаев, а также молдавский бизнесмен Анатолий Призенко.

Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза фигурантов списка, а также заморозку всех их активов.

Руководство Евросоюза в понедельник, 16 декабря, объявило о введении нового пакета антироссийских санкций. Под ограничения подпали 84 человека и организации, в том числе из Китая и КНДР. В частности, рестрикции ввели против топ-менеджеров энергетических и оборонных компаний, фирм, владеющих нефтяными танкерами, а также производителей китайских беспилотников.