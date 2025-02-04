«Я так устал». Стали известны последние слова Левкина перед смертью

В середине ноября Левкину стало нехорошо, и Маруся настояла на том, чтобы он обратился к врачам. Но артист долго не соглашался. Он чувствовал слабость и ломоту в теле, которые списывал на обычную усталость.

В 2012 году у Владимира уже был рецидив онкологического заболевания, и, хотя он чувствовал себя лучше, Маруся решила не рисковать. Она уговорила мужа лечь в больницу, хотя он и планировал вернуться домой через несколько дней.

Жена певца ощущала тревогу, чувствуя, что что-то не так. Во время последнего разговора его голос звучал тяжело. Маруся призналась, что накручивала себя. Плакала. Потом успокаивалась, думая, что все хорошо — любимый под присмотром врачей.

«У меня плохое состояние началось, когда я отправила ему сообщение — люблю, — и он не ответил — это была пятница 15 ноября. Потом пишу, что мы дома — не ответил. В субботу мы созвонились: „Я так устал, все нормально. Сейчас мне придут делать капельницу“, — слышу в трубке. Пишу, звоню — нет ответа. „Я очень хочу пить“, — тяжелым голосом отвечает. — „Тут капельница, все мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я еще сплю здесь“, — вспоминала Маруся.

После этого разговора связь с певцом внезапно оборвалась, и его жена могла узнавать новости о состоянии мужа только через кол-центр больницы.

Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет. Причиной стал отказ легкого на фоне застойной пневмонии. Более 20 лет назад у него обнаружили рак лимфатической системы в четвертой стадии. После долгого лечения он смог победить болезнь.

Церемония прощания с Левкиным прошла в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Концертный директор музыканта Александр не исключил, что причиной смерти стали последствия перенесенного артистом рака крови.