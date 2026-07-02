Пресняков, Подольская и Агутин спели на высоте 10 тысяч метров

«Аэрофлот»: Пресняков, Подольская и Агутин спели на рейсе Москва — Сочи

Популярные российские исполнители Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Леонид Агутин выступили перед пассажирами рейса «Аэрофлота» на высоте 10 тысяч метров. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Музыканты исполнили свои песни после того, как лайнер взлетел и набрал высоту.

«Рейс SU1070 Москва — Сочи сегодня прошел под музыку Владимира Преснякова. Для пассажиров прозвучали сольные хиты и дуэты с Леонидом Агутиным», — рассказали в пресс-службе.

К артистам также присоединилась Подольская.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры подпевали музыкантам, снимали выступление на телефоны и аплодировали. Бортпроводники тоже поддержали артистов, особенно во время исполнения песни «Стюардесса по имени Жанна».

Выступление приурочили к старту фестиваля Aguteens, который проходит в Сочи с 1 по 11 июля.

Годом ранее Агутин уже устраивал концерт на борту самолета.