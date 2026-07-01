«Рыбалку любил»: знакомый Высоковского рассказал о его увлечении

Знакомый погибшего актера Высоковского рассказал о его увлечении рыбалкой

Погибший на Пущинской косе актер Александр Высоковский приехал туда, чтобы поймать окуней. Об этом 360.ru рассказал местный житель, который знал звезду сериала «Бригада».

Он подчеркнул, что в общении Высоковский всегда был очень приветливым и открытым.

«Никогда не якал, выше себя не ставил. Поздороваемся, посидим, поговорим. Рыбалку любил. Втянулся в нее крепко», — заявил собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что ему очень жаль, что последняя рыбалка для актера закончилась гибелью.

Александр Высоковский отправился рыбачить с сыном в минувший понедельник, 30 июня. По предварительным данным, он прошел вдоль течения и пропал. Сын пытался найти отца самостоятельно, но не смог и вернулся домой.

Супруга Высоковского Лилия обратилась к местным жителям за помощью в поисках мужа. Она подчеркнула, что готова оплатить топливо владельцам моторных лодок и эхолотов.

Тело Высоковского обнаружили в среду, 1 июля. Следователи по факту гибели актера завели уголовное дело для выяснения всех обстоятельств смерти.