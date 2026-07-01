Обстоятельства гибели актера Высоковского на рыбалке установят следователи
Подмосковные следователи завели дело после гибели актера Высоковского
Уголовное дело завели подмосковные следователи для установления всех обстоятельств гибели мужчины 1963 года рождения на Пущинской косе, куда он отправился на рыбалку. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.
В ведомстве пояснили, что в ходе расследования криминалисты установят все обстоятельства смерти погибшего.
По предварительным данным, мужчина пропал в минувший вторник, 30 июня, когда отправился на рыбалку вместе с сыном. В одиночку он прошел вдоль течения и не вернулся. Тело обнаружили сегодня.
В рамках расследования следователи изучат место происшествия, проведут допросы, а также назначат проведение судебно-медицинской экспертизы.
В пресс-службе не назвали имени погибшего, но все данные совпадают с актером Александром Высоковским. Его тело, предположительно, нашли на Пущинской косе Оки в районе Серпухова в среду, 1 июля.
Про исчезновение артиста сообщила супруга Лилия, попросившая местных жителей проверить береговую линию и акваторию при помощи эхолотов.