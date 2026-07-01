Тело актера Александра Высоковского нашли в реке Оке в Подмосковье

Актера Александра Высоковского обнаружили мертвым в реке Оке в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Утром в среду телеграм-канал «Подслушано Пущино» публиковал обращение супруги актера Лилии. Она сообщала, что Высоковский находился на Оке в районе Пущинской косы, но не вернулся домой.

Женщина просила помощи у владельцев моторных лодок и структурных эхолотов, чтобы проверить береговую линию вниз по течению и русло реки.

В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что начали доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины 1963 года рождения в районе Пущинской косы. На месте работает следственная группа.

Высоковскому было 62 года. Актер получил большую известность благодаря роли Максима Карельского в сериале «Бригада».

Также он снимался в сериале «Марш Турецкого», фильме «Бумер», «Без права на ошибку», «Звездочет», «Шрам» и других.